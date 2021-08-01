كولومبيا تصدر مذكرة توقيف بحق قيادي بارز بين المتمردين بعد محاولة اغتيال رئيس البلاد

أعلن قائد الشرطة الكولومبية خورخي لويس فارغاس أن مكتب الإنتربول الكولومبي، أصدر مذكرة توقيف ضد خافيير فيلوس زعيم جماعة متمردة بين المنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية.

وحسب فارغاس، فإن "مجموعة فيلوس تقف وراء الهجوم على وحدة الجيش في كوكوتا والهجوم على مروحية الرئيس إيفان دوكي".

وأضاف: "أصدر المكتب المركزي للإنتربول في كولومبيا تعميما أحمر على 196 دولة من دول العالم الأعضاء في الإنتربول ضد جون ميخاس (خافيير ألونسو فيلوس غارسيا) بهدف القبض عليه وتسليمه".

وبحسب الحكومة الكولومبية، فإن "غارسيا وهو رئيس الجبهة الـ33 للمنشقين عن (فارك)، المتورطة في تهريب المخدرات ومقرها فنزويلا، والتي أعلنت في السابق مسؤوليتها عن هجوم إرهابي على وحدة عسكرية في كوكوتا والهجوم على الرئيس، تقف وراء هذه الجرائم مباشرة".

وبات فيلوس الآن متهما بـ"التآمر، والإرهاب، والاتجار، وحمل الأسلحة وصنعها، والقتل المشدد فيما يتعلق بأحداث عام 2007"، فيما خصصت السلطات الكولومبية مبلغ 155 ألف دولار مكافأة للمساعدة في القبض عليه.

وتعرضت مروحية الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، في يونيو الماضي، لإطلاق نار من قبل مجهولين من الأرض، ولم يصب رئيس الدولة بأذى، كما أصيب أكثر من 35 عسكريا في انفجار سيارة مفخخة استهدف قاعدة عسكرية في كوكوتا، فيما وصفته السلطات بـ"الهجوم الإرهابي".

المصدر: "نوفوستي"