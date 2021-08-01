بايدن يوجه رسالة للأمريكيين المتخوفين من "دلتا" كورونا

وجه الرئيس الأمريكي جو بادين رسالة للمتخوفين من "دلتا" كورونا المتحور في الهند، حثهم فيها على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

ونشر بايدن مقطع فيديو على "تويتر" يدعو فيه الأمريكيين للإسراع في التطعيم لتجنب الإصابة بالفيروس المتحور.

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وكتب: "إذا كنت تخشى من سلالة كورونا الجديدة التي تحمل اسم "دلتا" فعليك أن تحصل على اللقاحات المضادة لكورونا".

If you’re worried about the Delta variant, the answer is simple: get vaccinated. pic.twitter.com/IYxM6RYWRd — Joe Biden (@JoeBiden) August 1, 2021

والثلاثاء الماضي، قال بايدن إنه "كلما علمنا المزيد عن سلالة فيروس كورونا الجديدة زاد قلقنا... نتعرض لجائحة سببها من لم يتلقوا اللقاح".

المصدر: RT