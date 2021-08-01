بولندا تحيي الذكرى الـ77 لانتفاضة وارسو على الاحتلال النازي (فيديو)

أطلقت صافرات الإنذار في العاصمة البولندية وارسو اليوم الأحد في الذكرى الـ77 لانتفاضة سكان المدينة على الاحتلال الألماني النازي.

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ومنذ صباح اليوم شهدت بولندا فعاليات مختلفة بلغت ذروتها في الساعة الخامسة عصرا وسط العاصمة، بتوقف حركة المرور وإطلاق صافرات الإنذار والأناشيد الوطنية.

وبدأت الانتفاضة المسلحة ضد الاحتلال النازي في وارسو في الأول من أغسطس عام 1944، وتم تنظيمها من قبل قادة "الجيش الوطني" الموالي للحكومة البولندية المقيمة في لندن، بهدف تحرير المدينة وتأمين عودة الحكومة من منفاها إلى هناك قبل اقتحام الجيش الأحمر وارسو.

واستمرت الانتفاضة 63 يوما وتم قمعها بعنف كبير على يد القوات الألمانية مطلع أكتوبر 1944.

وحررت القوات السوفيتية وارسو في 17 يناير 1945 بمؤازرة وحدات "جيش بولندا الشعبي" الذي تم تشكيله في الاتحاد السوفيتي.

وخلفت المعارك 18 ألف قتيل من المقاومة البولندية و25 ألف جريح وخسائر في صفوف المدنيين تقدر بأكثر من 200 ألف قتيل.

أما خسائر الجيش الألماني فناهزت الـ17 ألفا بين قتيل ومفقود ونحو 9 آلاف جريح.

المصدر: "نوفوستي"