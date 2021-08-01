"يوتيوب" يعلق "سكاي نيوز أستراليا" لأسبوع بسبب "معلومات مضللة" عن كورونا

أكد موقع "يوتيوب"، اليوم الأحد، أنه علق قناة "سكاي نيوز أستراليا" من منصته لمدة أسبوع، بسبب نشرها "معلومات مضللة" عن فيروس كورونا.

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وجاء ذلك بعد تحليل مقاطع فيديو حملتها القناة التلفزيونية التي يملكها قطب الإعلام روبرت مردوخ، حيث أوضح "يوتيوب" في بيان له قائلا: "لدينا سياسات واضحة تجاه المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا، بهدف منع انتشار معلومات كاذبة عن فيروس كورونا قد تضر العالم".

من جانبها، أكدت قناة "سكاي نيوز أستراليا" حظرها مؤقتا على "يوتيوب"، كما أشار متحدث باسمها إلى أن "القناة تدعم النقاشات حول مجموعة واسعة من المواضيع ووجهات النظر، وهو أمر حيوي لأي ديمقراطية".

وتابع: "نحن نأخذ التزامنا على محمل الجد لتلبية توقعات هيئة التحرير والمجتمع".

وبحسب "فرانس برس"، يتابع القناة التي تملكها شركة تابعة لمجموعة "نيوز كورب" التي يملكها مردوخ، محافظون خارج أستراليا، وذلك مع امتلاكها 1.86 مليون مشترك على "يوتيوب"، وتنتشر منشوراتها التي يشكك بعضها في وجود الجائحة وفعالية اللقاحات، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في كل أنحاء العالم.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل ثلاثة أيام، نشرت القناة مقطع فيديو انتقد فيه إعلامي معروف برفضه القيود الصحية، قرار السلطات تمديد التدابير في سيدني.

وفي إطار الحديث عن عقوبات "يوتيوب" وسياسته حول تعليق الحسابات، فإن لدى يوتيوب ثلاث عقوبات، الأولى تعليق القناة لمدة أسبوع، والثانية لمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة في غضون 90 يوما، والثالثة الحظر الدائم من المنصة.

المصدر: "فرانس برس"