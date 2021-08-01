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تركيا تعلن تحييد 7 عناصر من "العمال الكردستاني" شمالي العراق

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تركيا تعلن تحييد 7 عناصر من
Reuters
جنود أتراك يقومون بدورية على الحدود التركية السورية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 7 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" شمالي العراق.

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تركيا تعلن تحييد 3 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" بشرق البلاد

وقالت الوزارة في تغريدة عبر "تويتر" إنه "جرى تحييد 7 إرهابيين في مواقع متفرقة ضمن مناطق عملية "المخلب"".

وأكدت أن "الجيش التركي سيواصل عملياته حتى تحييد آخر إرهابي".

وفي 23 أبريل الماضي أطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد حزب "العمال الكردستاني" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان" شمالي العراق.

المصدر: الأناضول

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