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احتجاجات في تايلاند للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بسبب كورونا

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احتجاجات في تايلاند للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بسبب كورونا
Reuters
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طالب محتجون مناهضون للحكومة في تايلاند باستقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، بسبب الطريقة التي يتعامل بها مع تفشي جائحة كورونا.

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واحتج السائقون بالضغط على أبواق سياراتهم في العاصمة بانكوك ورفع سائقو درجات نارية أيديهم بتحية الأصابع الثلاث، المستوحاة من سلسلة أفلام "هانجر جيمز" والتي تدل على المقاومة وهم يقطعون مسيرة تبلغ نحو 20 كيلومترا من النصب التذكاري للديمقراطية في وسط العاصمة وحتى مطار دون موانغ الدولي.

وقال محتج يبلغ من العمر 47 عاما من سيارته "بالكاد يمكننا كسب الرزق الآن، كل أفراد أسرتي تضرروا، أخفقت الحكومة في توفير اللقاحات في الوقت المناسب وكثيرون منا لم يتلقوا أي جرعة بعد، إذا لم نخرج ونعبر عن مطالبنا فستتجاهلنا الحكومة ببساطة".

وخرجت احتجاجات مماثلة في مناطق أخرى من البلاد.

المصدر: رويترز

 

 

 

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