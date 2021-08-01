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طهران تطلق العمل على مشروع "كيميا" لتكنولوجيا النظائر المشعة

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طهران تطلق العمل على مشروع
Reuters
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قالت وكالة "مهر"، إن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، زار أمس السبت مجمع "خنداب" النووي في أراك.

وعلى هامش زيارته، أطلق صالحي العمل في مشروع "كيميا" لتكنولوجيا النظائر المشعة.

وذكرت وكالة الأنباء، أن صالحي أشار في كلمته خلال مراسم إطلاق العمل، إلى أنه تمت تغطية ميزانية المشروع من عائدات مجمع الماء الثقيل في خنداب.

 وأعرب صالحي عن أمله، بأن يعطي المشروع ثماره ويبدأ في الإنتاج واسع النطاق في غضون 3 الى 4 اعوام.

وسرد صالحي في كلمته، بعض المشاريع العملاقة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ومنها المركز الوطني الإيوني العلاجي، وإنتاج الادوية المشعة.

المصدر: وكالة "مهر"

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