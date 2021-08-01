 مقتل 6 مدنيين على الأقل بهجوم في إفريقيا الوسطى

قالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسكا)، إن 6 مدنيين على الأقل قتلوا في جمهورية إفريقيا الوسطى السبت بعد هجوم شنه متمردون على قرية قرب الحدود مع تشاد والكاميرون.

وأضاف عبد العزيز فال المتحدث باسم "مينوسكا"، أن مسلحين من مجموعة "العودة والمطالبة وإعادة التأهيل"، شنوا هجوما واسع النطاق عند الفجر، على مواقع جيش جمهورية إفريقيا الوسطى، في قرية مان" على بعد أكثر من 550 كيلومترا من بانغي، وسيطروا عليها مؤقتا.

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ونوه المتحدث بأن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 من المدنيين ووقوع عدد من الجرحى.

وأشار إلى أن "الوضع تحت السيطرة"، لافتا إلى أن وحدة حفظ السلام الأممية نشرت دوريات في القرية ومحيطها".

من جانبه، أعلن النائب مارتن زيغيليه، المعارض لنظام الرئيس فوستين أرشانج تواديرا، في بيان أن الهجوم أسفر بحسب قوله عن سقوط "سبعة ضحايا مدنيين وعسكريّين، واختطاف شخص من جانب المهاجمين.

وكانت الأمم المتحدة ومصادر أمنية في جمهورية إفريقيا الوسطى، قد أعلنت الثلاثاء عن إصابة عسكري من القبعات الزرق بجروح ومقتل جندي من الجيش الوطني، في هجوم للمتمردين مساء الاثنين على مواقع عسكرية تقع على بعد 900 كلم شرقي العاصمة بانغي.

المصدر: أ ف ب