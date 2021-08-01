الولايات المتحدة.. أكثر من 100 ألف إصابة و451 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
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سجلت الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 101171 إصابة و451 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34.926.462، فيما بلغ عدد الوفيات 610873.
وأعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أن السلطات الصحية في البلاد أجرت 119566 فحص كورونا في 24 ساعة.
وأفاد بأن النتائج أظهرت إصابة 3050 شخصا بواقع 2.55% من عدد الفحوصات الإجمالية التي تم إجراؤها.
ولفت كومو إلى أن هناك 699 شخصا يتلقون العلاج في مستشفيات الولاية في حين سجلت 5 وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.
المصدر: وكالات