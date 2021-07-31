إيران: الحجر الصحي الشامل هو السبيل الوحيد لاحتواء الموجة الخامسة من كورونا

أعلنت السلطات الإيرانية أن الحجر الصحي الشامل هو السبيل الوحيد لاحتواء الموجة الخامسة من فيروس كورونا في البلاد.

وقال علي رضا رئيسي المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران، إن "الطريق الوحيد لاحتواء الموجة الخامسة (من فيروس كورونا) التي تجتاح البلاد هو الحجر الصحي التام لمدة محدودة".

من جانبها، أعربت وزارة الصحة الإيرانية عن قلقها من انخفاض نسبة التزام المواطنين بالتعليمات الوقائية، في ظل التصاعد غير المسبوق في أعداد المصابين بالفيروس.

المصدر: RT