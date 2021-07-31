باريس.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على قيود كورونا (فيديو)

أصيب عدد من الشرطة بجروح في باريس خلال مواجهات جرت اليوم مع متظاهرين محتجين، على توسيع نطاق الشهادة الصحية والتطعيم الإلزامي ليشمل بعض المهن ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن عدة آلاف شاركوا في مظاهرة أولى التي انطلقت من محطة مترو "فيلييه" في باريس الساعة الثانية بعد ظهر اليوم باتجاه ساحة الباستيل، تخللتها اشتباكات مع الشرطة.

وفي حوالي الساعة االرابعة عصرا تصاعد التوتر بالقرب من ساحة الجمهورية، حيث ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع على إلقاء المتظاهرين المفرقعات باتجاهها وهم يهتفون: "لا للديكتاتورية" أو يغنون نشيد الثورة الفرنسية.

ووفقا لقناة BFMTV أصيب ما لا يقل عن ثلاثة من الشرطة في باريس.

وبثت قناة RT فيديو يظهر شرطة يجلون أحد زملائهم تعرض للاعتداء من المتظاهرين بينما يرشقهم بعض المحتجين بالزجاجات.

وتشهد باريس في الأيام الأخيرة احتجاجات على قيود كورونا، وتطبيق "الشهادة الصحية".

وأرسلت السلطات تعزيزات أمنية كبيرة لكبح الاحتجاجات وتأمين المواقع الحيوية في العاصمة الفرنسية بعد أسبوع من إبعاد المتظاهرين من شارع الشانزلزيه المركزي.

المصدر: RT + Le Point