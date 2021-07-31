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 إنتاج الدفعات الأولى من لقاح "سبوتنيك V" في أوزبكستان

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 إنتاج الدفعات الأولى من لقاح
Sputnik
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قال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إنه تم إنتاج الدفعات الأولى من لقاح "سبوتنيك V" في منشآت Jurabek Laboratories في أوزبكستان.

وذكر الصندوق، أنه تم إرسال دفعات من هذه المنتجات إلى مركز "غاماليا" بموسكو للتحقق من جودتها وفعاليتها.

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ونوه الصندوق الروسي، بأنه قام "بتنظيم عملية نقل التكنولوجيات اللازمة لإنتاج اللقاح في جمهورية أوزبكستان".

وأشار الصندوق في بيانه إلى أن نتائج الاختبار الإيجابية، ستسمح لاحقا ببدء عمليات الإنتاج التجارية لهذا اللقاح الروسي في أوزبكستان.

وتم اعتماد اللقاح الروسي للاستخدام في أوزبكستان في فبراير 2021.

المصدر: نوفوستي

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