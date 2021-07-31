زاخاروفا: امتعضت من رد فعل الإعلام الغربي على مشاركة الروس في الأولمبياد

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن رد فعل وسائل الإعلام الغربية على مشاركة رياضيين روس في أولمبياد طوكيو، يشبه "الجنون الحقيقي".

وأضافت زاخاروفا: "أقرأ وأتابع وسائل الإعلام الغربية. لديهم جنون حقيقي بشأن المشاركة الروسية في أولمبياد طوكيو. نراهم يرتجفون من كل شيء: من الميداليات التي يفوز بها الرياضيون الروس ومن ملابسهم، من رد فعل الفريق الهادئ تجاه كل المؤامرات والتهجمات، ومن الدعم الشعبي لمنتخبنا الوطني، الآن أيضا من وجود الشعار الروسي على قمصان الصحفيين".

وتابعت زاخاروفا القول: "يبدو لي أنهم سيباشرون قريبا بحسدنا وإبداء الامتعاض حتى من وجود حلقات أولمبية على ملابس فريقنا وعلى رايته".

المصدر: نوفوستي