اليابان.. قفزة قياسية لإصابات كورونا في طوكيو تخيم على الأولمبياد

قالت سلطات العاصمة اليابانية التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية إن عدد الإصابات الجديدة بكورونا في المدينة بلغ 4058 إصابة اليوم السبت، وهي قفزة قياسية تلقي بظلالها على المنافسات.

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وتأتي الزيادة القياسية الجديدة التي تجاوزت عتبة 4000 حالة للمرة الأولى بعد يوم من قرار اليابان تمديد حالة الطوارئ في طوكيو حتى نهاية أغسطس وتوسيع نطاقها إلى ثلاث مقاطعات بالقرب من طوكيو ومقاطعة أوساكا الغربية نظرا للزيادة الأخيرة في حالات العدوى.

ووسط تصاعد المخاوف، قال منظمو أولمبياد طوكيو اليوم السبت إنهم سحبوا بطاقات الاعتماد من أشخاص مرتبطين بالألعاب بسبب مغادرة قرية الرياضيين لمشاهدة معالم المدينة، في انتهاك للإجراءات المفروضة حرصا على إقامة المسابقات بأمان في خضم الجائحة.

ولم يكشف المنظمون عن عدد الأشخاص الذين تم سحب بطاقاتهم أو ما إذا كانوا من اللاعبين أو متى حدثت الانتهاكات.

وقال ماسا تاكايا المتحدث باسم دورة طوكيو 2020 في إفادة يومية: "لقد سحبنا بطاقة الاعتماد لأننا نعتقد أن الخروج من قرية الرياضيين لمشاهدة معالم المدينة أمر لا ينبغي حدوثه".

وهذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في 23 يوليو. وبدون بطاقة الاعتماد لا يمكن للمرء دخول أي منشآت أولمبية.

المصدر: "رويترز"