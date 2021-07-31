ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في تركيا

قالت وكالة الأناضول، إنه تم العثور على جثتي عاملين كانا يعملان في مكافحة حريق غابة في منطقة مانافجات بإقليم أنطاليا في تركيا، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا الحرائق إلى ستة.

وفي وقت سابق تحدثت الأنباء عن سقوط أربعة ضحايا لحرائق غابات، وإصابة 183 آخرين.

وفي وقت سابق يوم السبت، قال وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي، إنه تمت السيطرة على 88 حريقا في الغابات في 30 ولاية تركية خلال الأيام الأربعة الماضية.

وتستمر عمليات إطفاء 10 حرائق في ولايات أضنة (منطقة بوس)، وأنطاليا (مانافغات، وأكسيكي، وغازي باشا)، وموغلا (مرماريس، وكويسيجيز)، ومرسين (أيدينجيك، وسيليفكي)، وأوسمانيا (كادرلي).

إقرأ المزيد

وطالت الحرائق، المنتجعات التركية المشهورة في بودروم ومارماريس حيث تم إخلاء العديد من الفنادق في المنطقة من النزلاء.

المصدر: نوفوستي