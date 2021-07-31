أرمينيا تعلن عن قصف على حدودها من جانب أذربيجان

قالت وزارة دفاع أرمينيا، إن الجيش الأذربيجاني قصف صباح اليوم السبت مواقع أرمنية على الحدود بالقرب من قرية يراسخ، على بعد 70 كيلومترا من يريفان.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "في الساعة 6.30 (5.30 بتوقيت موسكو) من يوم 31 يوليو، فتحت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية، نيرانها على مواقع أرمنية في قطاع إيراسك على الحدود الأرمنية- الأذربيجانية، وحاولت القيام بأعمال تحصين باستخدام معدات هندسية".

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وذكرت الوزارة، أن الوحدات الأرمنية ردت على النيران بالمثل، وقمعت مصادرها.

وأشارت الوزارة إلى أنه اعتبارا من الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، بات الوضع على الحدود الأرمنية- الأذربيجانية مستقرا نسبيا، ويخضع لسيطرة القوات المسلحة الأرمنية.

تأزم الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في 12 مايو. ويشير الجانبان بشكل دوري إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بينهما في المناطق الحدودية.

المصدر: نوفوستي