"ذا إكونوميست": قرابة ألف أفغاني يعبرون يوميا إلى تركيا عبر إيران

أفاد تقرير نشرته مجلة "ذا إكونوميست" البريطانية، بأن قرابة ألف أفغاني يعبرون يوميا إلى تركيا عبر إيران، في رحلات صعبة وشاقة.

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وقال تقرير إن تركيا هي بالفعل موطن لما بين 200000 و600000 أفغاني، وصل معظمهم في العقد الماضي، هربا من العنف والفقر، لكن بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وسيطرة طالبان على أجزاء كثيرة من البلاد، ازدادت بشكل كبير أعداد اللاجئين الأفغان الواصلين إلى تركيا عبر الحدود الإيرانية، بما يقارب 1000 شخص يوميا.

وكشف التقرير عن قصص مواطنين أفغان هم غريب الله وحماد وحبيب، عبروا الحدود هذا الصيف وانتشروا في أنحاء تركيا، أثناء بحثهم عن عمل، كما حاولوا أيضا التسلل إلى أوروبا.

وقال التقرير إن حماد أغمي عليه من الإرهاق، لكنه واصل المشي بعد أن تعافى، واستغرق العبور من شمال إيران إلى تركيا ثلاثة أيام. فيما قام المهربون بتوجيه غريب الله ومجموعته عن بعد، وإرسال الصور ومقاطع الفيديو للطريق. ظهر زملاؤهم من حين لآخر على ظهور الخيل بالقرب من قمم الجبال لتقديم الاتجاهات.

أما حبيب فقد تم القبض عليه من قبل حرس الحدود التركي، لكنه هرب، وقال إن الحراس اعتدوا على أحد رفاقه وكسروا عظام ظهره.

وكانت الهجمات الأخيرة التي شنتها حركة طالبان في أكثر من منطقة في أفغانستان أدت إلى موجة نزوح كبيرة إلى الدول المجاورة.

المصدر: ذا إكونوميست