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طائرة هندية تقل حمولة إلى السعودية تضطر للهبوط بعد ساعة من إقلاعها

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طائرة هندية تقل حمولة إلى السعودية تضطر للهبوط بعد ساعة من إقلاعها
Reuters
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قررت طائرة هندية الهبوط اضطراريا في مطار ولاية كيرلا الهندية، صباح اليوم السبت، بعد اكتشاف شرخ في الزجاج الأمامي للطائرة في الجو.

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فبعد الإقلاع بنحو ساعة واحدة من المطار لاحظ الطيارون حدوث شرخ وتحطم جزء بسيط من الزجاج الأمامي للطائرة ما دفعهم إلى العودة مجددا للهبوط الاضطراري، حسبما أفادت صحيفة "ذا إنديا إكسبريس"

يذكر أن طائرة الشحن "إنديا إكسبريس" كانت على متنها حمولة متجهة إلى المملكة السعودية وطاقم مكون من ثمانية أفراد جميعهم بخير.

المصدر: "indianexpress"

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