خيوط جريمة اغتيال رئيس هايتي تقود إلى قاضية سابقة

وجهت شرطة هايتي اتهامات جديدة للقاضية السابقة، كوك ثيلوت، بخصوص صلتها باغتيال الرئيس، جوفينيل مويس، كاشفة أن "القاضية التقت مع بعض المرتزقة الكولومبيين المتهمين بقتله".

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وفي هذا السياق، أوضحت ميشيل فيرير، المفتشة العامة، المتحدثة باسم الشرطة الوطنية في هايتي، قائلة إن "المرتزقة الكولومبيين والأمريكيين من أصل هايتي الذين اعتقلوا في أعقاب اغتيال مويس قالوا إنهم التقوا مع القاضية السابقة بالمحكمة العليا، كوك ثيلوت"، مشيرة إلى أن "الشرطة داهمت منزل كوك ثيلوت الرئيسي وكذلك مساكن أخرى في الريف كما تم إصدار ملصق يفيد بأن القاضية السابقة من المطلوبين لدى الشرطة.

تجدر الإشارة إلى أن شرطة هايتي كانت قد أصدرت الأسبوع الماضي مذكرة اعتقال بحق وينديل كوك ثيلوت، قاضية المحكمة العليا السابقة التي أطيح بها مع قاضيين آخرين في فبراير عندما زعم مويس أن انقلابا يحاك ضده، في حين أن هايتي، دخلت في مزيد من الفوضى بقتل مويس، حيث أطلق الاغتيال حملة مطاردة دولية للمرتزقة والعقول المدبرة للجريمة عبر الأمريكتين.

المصدر: "رويترز"