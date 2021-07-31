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كوبا تستقبل مساعدات غذائية وطبية من عدة دول بينها روسيا

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كوبا تستقبل مساعدات غذائية وطبية من عدة دول بينها روسيا
Reuters
سفينة تابعة للبحرية المكسيكية محملة بالمساعدات الإنسانية في ميناء هافانا
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استقبلت كوبا خلال الأيام القليلة الماضية شحنات أغذية وإمدادات طبية من روسيا والمكسيك وبوليفيا في مسعى لتقليل العجز وتبديد الاستياء في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بالجزيرة خلال عقود.

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وتأتي التبرعات، التي بدأت السلطات في توزيعها الجمعة، بعد قرابة ثلاثة أسابيع من احتجاجات غير مسبوقة في أنحاء كوبا ناجمة عن الإحباط من تردي الأوضاع الاقتصادية والقيود على الحريات المدنية.

وتلقي كوبا باللوم في الاضطرابات على "مرتزقة مدعومين من الولايات المتحدة يستغلون المصاعب التي تقول إنها ناجمة في أغلبها عن عقود من العقوبات الأمريكية ومحاولات مستترة لإحداث اضطرابات من خلال حملة على الانترنت تدعو لمساعدات إنسانية".

ووصلت سفينة تابعة للبحرية المكسيكية إلى كوبا يوم الجمعة تحمل ألف طن صويا ومعدات طبية وأكسجين لمرضى كوفيد-19.

وتسجل كوبا حاليا واحدة من أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورورنا بالعالم بالنسبة لعدد السكان.

وقالت وزيرة التجارة الداخلية في كوبا بتسي دياز، إن سفينتين أخريين ستصلان قريبا.

المصدر: رويترز

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