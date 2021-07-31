اليونان.. الإفراج عن "إرهابي" قتل الصحفي باكويانيس

قال موقع "بورتو تيما"، إنه تم في اليونان الإفراج عن ايراكليس كوستاريس عضو الجماعة الإرهابية "17 نوفمبر"، الذي قتل الصحفي بافلوس باكويانيس.

في سبتمبر عام 1989 تم اغتيال الصحفي والسياسي المشهور باكويانيس، الذي كان زوج دورا باكوياني، ابنة رئيس الوزراء الأسبق كونستانتيناس ميتسوتاكيس. وفي الوقت الراهن يشغل ابنه كوستاس باكويانيس، منصب رئيس بلدية أثينا.

إقرأ المزيد

تم في عام 2002 اعتقال القاتل كوستاريس، كان يحمل اللقب الحركي "حاريس" وكذلك "تاكيس"، وحكم عليه بالسجن المؤبد وكذلك 23 عاما في السجن. ومن بين التهم العديدة التي وجهت ضده، كانت السطو المسلح والمشاركة في منظمة إرهابية.

وبموجب القانون اليوناني، يحق لمن يقضي حكما بالسجن المؤبد، تقديم طلب للإفراج عنه بعد 19 عاما من السجن. ووفقا لهذا القانون، حصل كوستاريس في السنوات الأخيرة، على إجازة قانونية لمدة خمسة أيام وقضاها خارج السجن، بالإضافة إلى إجازة دراسية، حيث درس علوم الكمبيوتر. وتم إطلاق سراحه يوم الخميس الماضي 29 يوليو ولكن مع عدة شروط.

ومن المتوقع أن يقدم جميع أعضاء "17 نوفمبر" القابعين في السجن، طلبات إفراج، باستثناء كريستودولوس زيروس، الذي لم يعد إلى سجنه من إجازة وتم اعتقاله بعد عدة أشهر.

المصدر: نوفوستي