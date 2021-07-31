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بايدن متفائل بالحوار الاستراتيجي مع روسيا

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بايدن متفائل بالحوار الاستراتيجي مع روسيا
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاؤله بالحوار مع روسيا حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

وقال بايدن حول المفاوضات مع روسيا، إن "العملية مستمرة وأعلق آمالي عليها"، وذلك ردا على طلب التعليق على الجولة الأخيرة من المفاوضات من قبل مراسل وكالة "تاس" الروسية.

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يذكر أن آخر جولة من الحوار الروسي الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي جرت في جنيف في 28 يوليو الجاري، وكانت الأولى في عام 2021.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الذي كان على رأس الوفد الروسي إلى جنيف، أن المفاوضات كانت بناءة، وتطرقت إلى تشكيل فرق عمل خاصة بقضايا الأمن الاستراتيجي، والهجمات السيبرانية.

واتفق الجانبان على عقد الجولة التالية من المفاوضات في سبتمبر المقبل.

المصدر: تاس

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