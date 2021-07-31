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الفلبين تتراجع عن انسحابها من اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

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الفلبين تتراجع عن انسحابها من اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة
Reuters
الفلبين تتراجع عن انسحابها من اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة
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تراجعت الفلبين عن قرارها الانسحاب من المعاهدة العسكرية المبرمة بينها والولايات المتحدة، وذلك بعد مرور أكثر من عام على قرار الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إنهاء العمل بها.

وقال وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا بعد مباحثات أجراها مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في العاصمة الفلبينية مانيلا إن الاتفاق العسكري بات ساريا من جديد، بعد قرار الرئيس دوتيرتي إعادة تفعيل الاتفاقية.

من جانبه رحب وزير الدفاع الأمريكي بالقرار، مؤكدا أن التحالف القوي بين الولايات المتحدة والفلبين سيظل حيويا لأمن واستقرار وازدهار منطقة المحيط الهادئ.

وكان دوتيرتي قد قرر العام الماضي الانسحاب من الاتفاق الذي يسمح بوجود قوات أمريكية في الفلبين، وتنظيم مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين.

المصدر: وكالات

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