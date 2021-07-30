واشنطن تندد بالهجوم على مجمع الأمم المتحدة في أفغانستان

نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالهجوم على مجمع تابع للأمم المتحدة بإقليم هرات غربي أفغانستان، ودعت إلى وقف فوري لأعمال العنف في أفغانستان.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر: "الولايات المتحدة تدين الهجوم الذي شنه متشددون مناهضون للحكومة على مجمع الأمم المتحدة في هرات. ما زلنا ندعو إلى وضع نهاية فورية للعنف المستمر في أفغانستان".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق من اليوم أن مجمعها الرئيسي في غرب أفغانستان تعرض لهجوم من "عناصر مناهضة للحكومة" أسفر عن مقتل حارس واحد على الأقل من الشرطة الأفغانية وإصابة ضباط آخرين بجروح.

المصدر: رويترز