وكالة: إدارة بايدن قد تفرض عقوبات جديدة على كوبا

رجحت وكالة "أسوشييتد برس" فرض واشنطن عقوبات جديدة على كوبا اليوم الجمعة، في أعقاب لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع كوبيين أمريكيين في البيت الأبيض.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤولين لم يكشفوا هويتهم، أنه "من المحتمل الإعلان عن تحركات جديدة ضد الحكومة الشيوعية بعد وقت قصير من اجتماع بايدن بعد الظهر".

وأضافوا أن الاجتماع "سيغطي مجموعة من الخيارات التي تدرسها الإدارة ردا على الاحتجاجات، بما فيها توفير الوصول إلى الإنترنت للكوبيين".

إقرأ المزيد

ويأتي الاجتماع في البيت الأبيض بعد نحو 3 أسابيع من احتجاجات خرج فيها آلاف الكوبيين إلى الشوارع في هافانا ومدن أخرى للاحتجاج على نقص الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي والسياسات الحكومية، ووصفت الاحتجاجات بغير العادية، حيث الأولى من نوعها منذ تسعينات القرن الماضي.

المصدر: "أ ب"