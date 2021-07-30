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ألمانيا تلزم الوافدين بإبراز شهادة الخلو من كورونا

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ألمانيا تلزم الوافدين بإبراز شهادة الخلو من كورونا
Reuters
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أعلنت ألمانيا إلزام الوافدين ممن لم يخضعوا للتطعيم ضد كورونا والمصابين المتعافين منه مؤخرا، بإبراز شهادة خلوهم من الفيروس اعتبارا من الأحد المقبل.

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وينطبق هذا الإجراء الذي وافقت الحكومة الألمانية عليه اليوم الجمعة على من بلغوا الـ12 عاما فما فوق.

ويأتي ذلك في ظل القلق المتصاعد بشأن الإصابات في صفوف العائدين من عطلات الصيف والتي تزيد من معدل الإصابات المنخفض نسبيا في ألمانيا، ومن المقرر أن تنتهي عطلات المدارس في بعض الولايات الألمانية في غضون أسبوع.

وفي الوقت الراهن يطلب من الأشخاص غير المطعمين الذين يسافرون جوا تقديم نتيجة اختبار سلبية قبل ركوب الطائرة المتوجهة إلى ألمانيا بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه.

ويتعين على الأشخاص الذين يعبرون إلى ألمانيا بوسائل نقل أخرى أن يثبتوا حالتهم.

وسيتعين أيضا على الأشخاص القادمين من دول مسجلة لدى ألمانيا في فئة الخطر الأعلى مثل "مناطق الفيروس المتحور" أن يقدموا نتيجة اختبار تظهر إذا ما كانوا مطعمين أو تعافوا مؤخرا من كوفيد- 19.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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