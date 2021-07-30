الهند.. انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة يودي بحياة 7 أشخاص

أعلن في الهند أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بانهيار أرضي في ولاية هيماتشال براديش شمال البلاد، مما يزيد من أعداد ضحايا الرياح الموسمية والأمطار الغزيرة التي تشهدها الهند.

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وقال رئيس وزراء الولاية جاي رام تاكور إن جثث القتلى الـ7 انتشلت خلال عمليات الإنقاذ التي ما زالت جارية، مضيفا أن "3 أشخاص ما زالوا مفقودين، ويبحث عنهم رجال الإنقاذ".

ALERT 🚨 Terrifying landslide collapses a road in the Sirmaur district of Himachal Pradesh, India. pic.twitter.com/ICyJZ94RR0 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 30, 2021

ولفت المسؤولون إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في منطقة راجوري بولاية جامو وكشمير المجاورة بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

بدوره، قال فيد براكاش وهو من سكان راجوري: "عمري 58 عاما ولم أر مثل هذه الفيضانات الشديدة في حياتي"، مضيفا أن جسرا انهار وجرفته المياه.

المصدر: رويترز