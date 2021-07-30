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الهند.. انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة يودي بحياة 7 أشخاص

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الهند.. انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة يودي بحياة 7 أشخاص
Reuters
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أعلن في الهند أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بانهيار أرضي في ولاية هيماتشال براديش شمال البلاد، مما يزيد من أعداد ضحايا الرياح الموسمية والأمطار الغزيرة التي تشهدها الهند.

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وقال رئيس وزراء الولاية جاي رام تاكور إن جثث القتلى الـ7 انتشلت خلال عمليات الإنقاذ التي ما زالت جارية، مضيفا أن "3 أشخاص ما زالوا مفقودين، ويبحث عنهم رجال الإنقاذ".

ولفت المسؤولون إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في منطقة راجوري بولاية جامو وكشمير المجاورة بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

بدوره، قال فيد براكاش وهو من سكان راجوري: "عمري 58 عاما ولم أر مثل هذه الفيضانات الشديدة في حياتي"، مضيفا أن جسرا انهار وجرفته المياه.

المصدر: رويترز 

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