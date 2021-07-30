منظمة الصحة: الولايات المتحدة سجلت أعلى معدل عالمي بإصابات كورونا الأسبوع الماضي

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت خلال الأسبوع الماضي أكبر زيادة بإصابات كورونا الجديدة في العالم، حيث أدى متغير "دلتا" إلى زيادة عدد الحالات الجديدة.

وأظهر أحدث تقرير وبائي لمنظمة الصحة أن الولايات المتحدة أحصت 500332 حالة جديدة للأسبوع المنتهي في 25 يوليو، وهذا يمثل زيادة بنسبة 131 في المائة في الإصابات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق، تلتها البرازيل وإندونيسيا والمملكة المتحدة والهند.

وبحسب المنظمة الأممية، ارتفع العدد العالمي للإصابات الجديدة بنسبة 8 في المائة، مع أكثر من 3.8 مليون حالة جديدة، مبينة أنه "تم الإبلاغ عن حوالي 540.000 حالة يوميا في المتوسط ​​خلال الأسبوع الماضي مقارنة بـ 490.000 حالة تم الإبلاغ عنها يوميا في الأسبوع السابق".

وأوضحت أن "هذا الاتجاه المتزايد يعزى إلى حد كبير إلى الزيادات الكبيرة في منطقة الأمريكتين ومنطقة غرب المحيط الهادئ"، مشيرة إلى أنه "إذا استمر الوضع على نفس المسار فمن المتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للحالات في جميع أنحاء العالم 200 مليون خلال الأسبوعين المقبلين".

يذكر أن 49% من السكان الأمريكيين تم تطعيمهم بشكل كامل بينما تلقى 57% جرعة واحدة من اللقاح، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

المصدر: The Hill