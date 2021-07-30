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الكرملين يعلق على لقاء بايدن مع تيخانوفسكايا

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الكرملين يعلق على لقاء بايدن مع تيخانوفسكايا
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، معلقا على لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، إن لقاءات بايدن هي من شؤونه السيادية.

وأشار بيسكوف، إلى أن مثل هذه اللقاءات لا تؤثر على الوضع في بيلاروس.

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وأضاف بيسكوف، في حديث مع الصحفيين اليوم: "يظهر سؤال وحيد هنا، من تمثل السيدة تيخانوفسكايا. أما بخصوص لقاءات الرئيس الأمريكي فهي شأن وحق من حقوقه السيادية، وهنا لا يمكننا ولن نقوم وليس لدينا فرصة للتدخل بأي شكل من الأشكال. هذا ليس شأننا".

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وأكد بيسكوف، أن مثل هذه الاجتماعات واللقاءات، لا تؤثر على الوضع في بيلاروس.

يوم الأربعاء الماضي، أعلن بايدن أنه التقى بتيخانوفسكايا في البيت الأبيض. وبعد اللقاء قالت تيخانوفسكايا، إنها دعت بايدن إلى المساعدة في جعل بيلاروس مثالا على "الانتقال إلى الديمقراطية بدون عنف".

المصدر: نوفوستي

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