لوكاشينكو يحدد علامة التحضير للثورات الملونة

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن نمو وتزايد عدد المنظمات غير الربحية في بلاده، يعتبر علامة تدل على التحضير للثورات الملونة في الجمهورية.

وذكر لوكاشينكو، أن هذه المنظمات وتحت ستار تنفيذ بعض المشاريع، كانت تعمل لتحقيق أغراض ومآرب سياسية غريبة.

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وأضاف رئيس بيلاروس، خلال لقاء مع نشطاء محليين حول القضايا الآنية للوضع الاجتماعي والسياسي: "تم الكشف عن نمط واضح: الزيادة في عدد المنظمات غير الربحية هي علامة على التحضير للثورات الملونة. تحت ستار الأعمال الخيرية والمشاريع المهمة اجتماعيا، تقوم هذه المنظمات بتنفيذ مآرب سياسية غريبة: كان الأمر كذلك في بلادنا".

في يوليو، جرت أعمال تفتيش في أمكان إقامة وعمل مدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء وصحفيين وممثلي المنظمات غير الربحية، وبعض أحزاب المعارضة في جميع أنحاء بيلاروس.

وقالت النيابة العامة البيلاروسية، إن عددا من ممثلي هذه المنظمات ووسائل الإعلام في البلاد، حصلوا بشكل خفي على التمويل من الخارج، وتهربوا من الضرائب، وشاركوا في تمويل النشاط الاحتجاجي.

المصدر: نوفوستي