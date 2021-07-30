اليونيسف: سوء التغذية الحاد يهدد 100 ألف طفل في تيغراي بإثيوبيا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الجمعة إن ما يربو على 100 ألف طفل في منطقة تيغراي بإثيوبيا قد يعانون من سوء التغذية الحاد بصورة تهدد حياتهم في الأشهر الـ12 المقبلة.

وفي إحاطة للأمم المتحدة في جنيف قالت المتحدثة باسم اليونيسف ماريكسي ميركادو، التي تحدثت بعد عودتها من تيغاي، إن النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية الحاد.

وأضافت "يجب الوصول دون عوائق إلى تيغراي وعبر المنطقة، من أجل توفير الدعم الذي يحتاجه الأطفال والنساء بصورة عاجلة".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ينس لايركه إن المنظمة بحاجة إلى هواتف تعمل بالأقمار الصناعية ومعدات اتصالات مهمة أخرى في عمليتها لتقديم المساعدات في تيغراي، وحث الحكومة الإثيوبية على منح التصريح لمثل هذه المعدات.

المصدر: "رويترز"