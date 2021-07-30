لوكاشينكو: الناتو يعزز بنيته التحتية بالقرب من حدود بيلاروس

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن الناتو يواصل بشكل منهجي تعزيز وزيادة منشآت بنيته التحتية العسكرية الهجومية على طول الحدود مع بيلاروس.

وفسر لوكاشينكو ذلك، بأن بلاده قد وقعت في "مركز المواجهة الحضارية" بين الغرب والشرق.

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وأضاف رئيس بيلاروس، في كلمة له اليوم خلال لقاء مع ناشطين محليين حول القضايا الآنية في الوضع الاجتماعي والسياسي: "وقعت جمهوريتنا في بؤرة المواجهة الحضارية، لأنها تشكل حلقة وصل بين الغرب والشرق. نحن لا نبالغ في تقييم الوضع، بل نقول الحقيقة: يتم تعزيز البنية التحتية العسكرية الهجومية لحلف الناتو، بشكل منهجي على طول حدودنا".

المصدر: نوفوستي