فرنسا تحقق فيما إذا كان برنامج التجسس "بيغاسوس" وصل إلى هاتف وزير المالية
Reuters
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تحقق السلطات الفرنسية حاليا فيما إذا كان استهدف هاتف وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".
وقال لو مير في تصريح لراديو فرانس إنتر: "نحن في مرحلة التحقيق وهذا يشمل جهازي الخاص"، ورفض الخوض في تفاصيل التحقيق.
وكان تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية قد كشف إن برنامج التجسس بيغاسوس الذي تنتجه شركة "إن إس أو" الإسرائيلية تم استخدامه، في اختراق هواتف ذكية لصحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في حقوق الإنسان في أنحاء العالم.
المصدر: رويترز