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وفاة السيناتور الأمريكي السابق ليفين الذي دعا إلى فرض عقوبات ضد روسيا

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وفاة السيناتور الأمريكي السابق ليفين الذي دعا إلى فرض عقوبات ضد روسيا
AFP
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قال مركز ليفين بكلية الحقوق بجامعة واين، إن السيناتور السابق عن ولاية ميشيغان كارل ليفين، الذي شغل أيضا منصب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ توفي عن عمر يناهز 87 عاما.

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ووفقا لموقع جامعة واين، شغل ليفين منصب عضو مجلس الشيوخ لمدة 36 عاما، عشر سنوات منها في منصب رئيس لجنة القوات المسلحة. وتقاعد في عام 2015.

في عام 2014، دعا ليفين مع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، إلى فرض عقوبات جديدة على قطاعات الدفاع والطاقة والمالية في الاقتصاد الروسي، والنظر في إمكانية اعتبار جمهورية دونيتسك الشعبية كمنظمة إرهابية.

المصدر: نوفوستي

 

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