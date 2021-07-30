أذربيجان تنفي إعلان أرمينيا إسقاط طائرات مسيرة

نفت وزارة الدفاع في أذربيجان، بيانا للقوات المسلحة الأرمنية عن إسقاط طائرات بدون طيار أذربيجانية، ووصفت ما يجري بالتضليل.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على قناة Telegram التابعة للوزارة: "نؤكد أن المعلومات التي نشرها الجانب الأرمني حول إسقاط مزعوم لطائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأذربيجاني فوق منطقة باساركيشار، عديمة الأساس ولا تتوافق مع الواقع".

وتابعت وزارة دفاع أذربيجان في بيانها: "نعلن من جانبنا، أن هذه ليست إلا معلومات مضللة أخرى من جانب الخصم".

في وقت سابق، ذكر ممثل المكتب الصحفي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمنية صاموئيل أساتريان، أن جيش بلاده تمكن من التصدي لمحاولة انتهاك المجال الجوي للبلاد بواسطة طائرات بدون طيار.

وأكد أساتريان، أن وسائط الدفاع الجوي الوطنية، أسقطت طائرتين بدون طيار تابعتين للجيش الأذربيجاني.

المصدر: نوفوستي