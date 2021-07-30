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أرمينيا تعلن التصدي لمحاولة طائرات مسيرة انتهاك أجوائها

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أرمينيا تعلن التصدي لمحاولة طائرات مسيرة انتهاك أجوائها
Sputnik ALEXEI KUDENKO
صورة من الارشيف
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمنية عن الصدي لمحاولة انتهاك أجواء البلاد من قبل أذربيجان.

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وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة سامفيل أساتريان للصحفيين يوم الأربعاء، إن "العدو حاول انتهاك الأجواء الأرمنية"، وتم التصدي لتلك المحاولة.

وجاء ذلك ردا عن طلب التعليق على الأنباء عن إسقاط طائرات مسيرة فوق منطقة غيغاركونيك الأرمنية.

ورفض المتحدث الإجابة عن الأسئلة الإضافية بهذا الخصوص، داعيا لانتظار بيان رسمي.

المصدر: نوفوستي

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