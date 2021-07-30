قائد عسكري بريطاني: أنشطة روسيا والصين في الفضاء تمثل خطرا على أمننا

صرح رئيس أركان القوات الجوية البريطانية مايك ويغستون بأن أنشطة روسيا والصين في الفضاء "تهدد" الأمن القومي لبريطانيا.

وفي حديث لصحيفة "التيلغراف" البريطانية، اتهم روسيا والصين بممارسة أنشطة "مشبوهة" في الفضاء، منها تحليق أقمارهما بالقرب من الأقمار الأخرى، و"نشاط خطير آخر من شأنه تدمير الأقمار الصناعية".

وأضاف أن بريطانيا ترصد "سلوكا متهورا لروسيا والصين عدة مرات في السنة".

وأشار إلى أنه خلال العام الأخير قامت روسيا بإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التي "يمكننا وصفها بأنها تتسم بمواصفات الأسلحة، وهي قامت بالمناورة التي يمكننا أن نقول إن هدفها الوحيد هو تدمير قمر صناعي آخر بشكل متعمد".

وتابع قائلا إن الصين تواصل تطوير "التقنيات المضادة للأقمار، وهذا يشمل الصواريخ التي تستهدف الأقمار بشكل مباشر وأسلحة الليزر والتشويش الإلكتروني والاصطدام بالأقمار الأخرى".

وأضاف أن الصين مارست تلك الأنشطة على أقمارها "من أجل استعراض قدرتها على القيام بتلك الأعمال".

وقال: "إن لم نفكر في ذلك ونستعد لذلك اليوم، فإننا لن نكون مستعدين حين سيأتي الوقت"، محذرا من أن "نزاعا مستقبليا قد لا يبدأ في الفضاء، ولكن لا شك لديه في أن النزاع سيحدث في الفضاء بسرعة، وقد يحسم الانتصار أو الهزيمة في الفضاء".

المصدر: صحيفة "التيلغراف"