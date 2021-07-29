الكونغرس يصادق على تخصيص نحو ملياري دولار لحماية الكابيتول وللمتعاملين الأفغان

صادق الكونغرس الأمريكي على تشريع طارئ لتشديد الإجراءات الأمنية لحماية مبنى الكابيتول وزيادة عدد تأشيرات الدخول للأجانب الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان.

وصادق مجلس الشيوخ على التشريع بالإجماع يوم الخميس، وأقره مجلس النواب بـ416 صوتا مقابل 11.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن على التشريع الذي ينص على تخصيص 2.1 مليار دولار لدفع رواتب عناصر الشرطة الذين يضمنون حماية مبنى الكابيتول والإجراءات الأمنية الأخرى التي تحدث المشرعون عن ضرورة اتخاذها في أعقاب اقتحام الكابيتول من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في 6 يناير الماضي، ما خلف 5 قتلى.

وينص التشريع على تمويل الإجراءات الخاصة بمنح مزيد من التأشيرات للأجانب، معظمهم المترجمون الأفغان، الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان.

وتوصل الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ لاتفاق بشأن التشريع الأسبوع الماضي، وذلك بعد نحو شهرين من رفض الجمهوريين في مجلس الشيوخ تمرير تشريع مماثل سابق كان ينص على تخصيص 3.7 مليار دولار لحماية الكابيتول.

المصدر: أسوشيتد برس