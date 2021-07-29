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ناميبيا تعترض على منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي

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ناميبيا تعترض على منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي
Reuters
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أبدت جمهورية ناميبيا اعتراضها على قرار قبول إسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي.

وأوضحت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في ناميبيا، أن الحكومة تشعر بقلق وخيبة أمل بالغ إزاء قبول قرار منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد.

وأضافت أن منح إسرائيل صفة عضو مراقب تزامن مع ازدياد ضغوط تل أبيب على الفلسطينيين وانتهاكها حقوق الإنسان في فلسطين.

وأشارت إلى أن قرار منح إسرائيل صفة عضو مراقب "مخالف لأهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي"، مؤكدة "دعم ناميبيا الثابت وتضامنها مع الفلسطينيين ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

يذكر أن الخارجية الإسرائيلية قالت في بيان أصدرته يوم 22 يوليو الجاري، إن سفيرتها لدى أديس أبابا ألين أدماسو، قدمت أوراق اعتمادها عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي لأول مرة منذ عام 2002.

المصدر: samanews

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