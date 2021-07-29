جيل بايدن تخضع لإجراء طبي بعد زيارتها لهاواي

أعلن المتحدث باسم السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، أنها ستخضع لإجراء طبي لإزالة جسم انغرز في قدمها بعد زيارتها جزر هاواي.

وقال المتحدث مايكل لاروسا إن الجسم انغرز في قدم السيدة الأولى أثناء جولتها في الشاطئ خلال العطلة الأسبوعية الماضية.

وأضاف أن الإجراء الطبي سيجرى في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني يوم الخميس، وأن الرئيس جو بايدن سيرافقها.

يذكر أن جيل بايدن ذهبت إلى هاواي للمشاركة في مناسبتين رسميتين بعد حضورها دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

المصدر: وكالات