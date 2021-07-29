 
مباشر

اليونان تعرض على تركيا المساعدة في إخماد حرائق الغابات

أخبار العالم

اليونان تعرض على تركيا المساعدة في إخماد حرائق الغابات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxt8

أعربت اليونان عن استعدادها لمساعدة تركيا في إخماد حرائق الغابات المندلعة في مناطق تركية مختلفة.

إقرأ المزيد
أردوغان: سنحشد كافة طاقات الدولة للسيطرة على حرائق الغابات وإخمادها
أردوغان: سنحشد كافة طاقات الدولة للسيطرة على حرائق الغابات وإخمادها

وجاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس. 

وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن ديندياس عرض على تشاووش أوغلو المساعدة في حال لزم الأمر، وبدوره شكر أوغلو نظيره اليوناني على هذا العرض.

وفي وقت سابق من الخميس أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" مصرع 3 مواطنين جراء الحرائق وأشارت إلى تأثر 122 شخصا من الدخان، يخضع 51 منهم للعلاج.

وصباح اليوم قال وزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي إنه تمت السيطرة على 31 حريقا اندلعت في عموم البلاد وأن الجهود لا تزال مستمرة للسيطرة على 10 حرائق أخرى.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا