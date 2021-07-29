 إسبانيا.. إسقاط دعوى الإبادة الجماعية عن زعيم جبهة البوليساريو

أغلقت المحكمة العليا الإسبانية التحقيق مع إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو على ذمة جرائم حرب والإبادة الجماعية.

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وأفادت وثيقة قضائية بأن جماعات حقوقية وأفرادا من الصحراء الغربية اتهموا غالي وزعماء آخرين في جبهة البوليساريو بارتكاب جرائم إبادة جماعية وقتل وإرهاب وتعذيب وإخفاء.

وظهر غالي عن بعد في جلسة بمحكمة الشهر الماضي في إطار التحقيق وقال محاميه إنه نفى ارتكاب أي مخالفة.

وقضت المحكمة العليا بأن معظم الوقائع المزعومة ضد غالي سقطت بالتقادم ولا توجد أدلة كافية لدعم اتهامات الإبادة الجماعية.

وأثار استقبال إسبانيا غالي لتلقي العلاج في مستشفى بمدينة لوجرونو الشمالية في أبريل توترا حادا مع المغرب.

ورد المغرب بتخفيف الرقابة الحدودية مما سمح لآلاف المهاجرين بدخول جيب سبتة.

المصدر: رويترز