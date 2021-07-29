"وول ستريت جورنال": واشنطن تنوي فرض عقوبات على مشروع المسيرات والصواريخ الموجهة الإيرانية

قال مسؤولين أمريكيون إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات ضد مشروع المسيرات والصواريخ الموجهة الإيرانية، باعتبارها تهديدا مباشرا، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

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ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تخطط لشن حملة عقوبات ضد القدرات الإيرانية المتطورة لشن ضربات دقيقة باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ موجهة، وفقا لمسؤولين أمريكيين، وسط مخاوف من التهديد الذي تمثله هذه الأسلحة على المصالح الأمريكية والحلفاء.

وتأتي هذه الجهود، في الوقت الذي يقول فيه مسؤولون أمنيون غربيون إنهم يرون أن هذه القدرات تمثل خطرا مباشرا على استقرار الشرق الأوسط أكثر من برامج تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية الإيرانية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض برامج الصواريخ الإيرانية في السنوات الماضية، لكن المسؤولين قالوا إن استهداف شبكات المشتريات الإيرانية، مثل مزودي الأجزاء المستخدمة في بناء الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة بدقة، يمكن أن يعطل هذه الأنشطة بشكل أكثر فعالية.

وقال مسؤول أميركي كبير: "هذا جزء من نهج شامل لذلك نحن نتعامل مع جميع جوانب التهديد الإيراني".

ووفق الصحيفة، فإن كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين يقولون إنهم شهدوا زيادة كبيرة في استخدام الصواريخ الموجهة والطائرات بدون طيار ضد القوات الأمريكية وحلفائها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال اليوم الخميش من الكويت إن المفاوضات الجارية مع إيران لن تكون من دون نهاية، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب إيران.

المصدر: وول ستريت جورنال