" الأمن الجماعي" تعلق على الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

قال ستانيسلاف زاس أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن المنظمة قلقة من خطر تصاعد التوتر على حدود أرمينيا وأذربيجان، وتدعو الطرفين إلى استخدام أساليب دبلوماسية لحل الخلافات.

وأضاف الأمين العام، في بيان نشر على موقع المنظمة: "يثير القلق الشديد، خطر زيادة تصعيد التوتر في المنطقة، مما قد يؤثر سلبا على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في بيان قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا في 10 نوفمبر 2020".

وأشار الأمين العام، إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتبر استخدام القوة غير مقبول، وينبغي استخدام الأساليب السياسية والدبلوماسية فقط لحل الخلافات بين الجانبين.

وأضاف زاس: "أرحب بجهود روسيا الهادفة إلى نشر استقرار أوضاع في المنطقة"، وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء للجرحى والمصابين.

المصدر: نوفوستي