متواطئان في هروب كارلوس غصن يتخليان عن استئناف الحكم عليهما في اليابان

أعلنت محكمة طوكيو أنها ثبتت العقوبتين بالسجن بحق الأمريكيين اللذين ساعدا رجل الأعمال كارلوس غصن في عملية فراره من اليابان عام 2019، إذ إن المدانين أسقطا حقهما باستئناف الحكم.

منذ عشرة أيام، حكم على مايكل تايلور (60 عاما) وهو عنصر سابق في القوات الخاصة الأميركية، بالسجن 24 شهرا وعلى ابنه بيتر تايلور (28 عاما) بالسجن 20 شهرا.

وقد أقرا بأنهما ساعد الرئيس السابق لتحالف "رينو نيسان" كارلوس غضن في مغادرته اليابان أواخر ديسمبر 2019 مختبئا في صندوق كبير مخصص لنقل المعدات الصوتية لتجنب عمليات التفتيش في المطار.

وكان غصن آنذاك قد خرج من السجن بكفالة مالية مع منعه من مغادرة الأراضي اليابانية بانتظار محاكمته للاشتباه في تورطه في اختلاس أموال عندما كان يرأس شركة نيسان.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن الأمريكيين وكذلك النيابة، أسقطوا حقهم في الاستئناف في الأيام الـ14 التي تلي الحكم الصادر في 19 يوليو.

وأثناء محاكمتهما التي بدأت منتصف يونيو، اعتذر مايكل وبيتر تايلور مؤكدين أنهما نادمان على أفعالهما.

وطالب وكلاء الدفاع عنهما بعقوبات مع وقف التنفيذ مؤكدين أن كارلوس غصن هو المدبر الرئيسي لكل العملية، وأن مايكل وبيتر تايلور أمضيا عشرة أشهر في الحبس الاحتياطي في الولايات المتحدة قبل تسليمهما إلى اليابان في مارس من العام الحالي.

وحاليا يقيم غصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، بشكل دائم في لبنان منذ فراره وهو بمنأى عن القضاء الياباني إذ لا يسلم لبنان مواطنيه.

المصدر: "أ ف ب"