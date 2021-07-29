بيسكوف يعلق على تقارير حول خطط أذربيجان وتركيا لإنشاء جيش مشترك

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يأمل في أن لا يكون تطوير العلاقات بين أذربيجان وتركيا، على حساب الاستقرار في المنطقة.

وأضاف ممثل الكرملين: "بالطبع، تعمل أذربيجان وتركيا على تطوير العلاقات الثنائية، وهذا شأن سيادي للطرفين. ولكن من المهم أن لا يضر هذا التطوير، بجو الاستقرار والقدرة على التكهن في المنطقة. وفي هذا الصدد، لدينا اتصالات منتظمة مع كل من الشركاء الأتراك

والأذربيجانيين".

ووفقا لدميتري بيسكوف، لا يعلم الكرملين بأي تصريحات حول هذا الموضوع من قبل رئيس تركيا أو رئيس أذربيجان.

وفي وقت سابق قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب، إن تركيا وأذربيجان تتفاوضان، لإنشاء جيش مشترك ناطق بالتركية.

المصدر: نوفوستي