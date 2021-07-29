روسيا تقدم للأمم المتحدة أول مشروع اتفاقية في العالم لمكافحة الجرائم السيبرانية

قالت النيابة العامة الروسية، إن روسيا قدمت إلى اللجنة الخاصة في الأمم المتحدة مشروع اتفاقية بشأن مكافحة جرائم الإنترنت والاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة.

وأضاف المكتب الصحفي للنيابة العامة، في بيانه: "قدمت روسيا إلى اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، مشروع اتفاقية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية... ويأخذ المشروع في الاعتبار التحديات والتهديدات الحديثة في مجال أمن المعلومات الدولي، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة".

وذكر البيان، أن روسيا عرضت بذلك، على المجتمع الدولي تصوراتها الخاصة، والتي يمكن أن تشكل أساس الوسيلة الشاملة المستقبلية التي يمكن استخدامها لاحقا مع إمكانية إغنائها في المستقبل، مع مراعاة مواقف دول العالم بأسره.

وتابعت النيابة: "يقدم هذا المشروع، عناصر جديدة للجرائم المرتكبة باستخدام المعلومات والاتصالات (توزيع المنتجات الطبية المغشوشة، والاتجار بالمخدرات، وتوريط القاصرين في ارتكاب أعمال غير مشروعة تشكل خطرا على حياتهم وصحتهم".

وأشار البيان إلى أن "المشروع يوسع نطاق التعاون الدولي في تسليم المجرمين والمساعدة القانونية في المسائل الجنائية، بما في ذلك تحديد الأصول وضبطها ومصادرتها واستردادها".

وتعتبر روسيا أول دولة تطور وتقدم إلى اللجنة الخاصة للأمم المتحدة مشروع اتفاقية عالمية لمكافحة الجرائم السيبرانية.

المصدر: سبوتنيك