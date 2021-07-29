وفد من وزارة الدفاع الإسرائيلية يصل إلى شركة "NSO" لبدء التحقيقات

أعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية، اليوم الخميس، عن وصول موفدين وخبراء من وزارة الدفاع إلى شركة "NSO" للتحقيق في الادعاءات الصادرة بحقها.

إقرأ المزيد

وشركة "NSO" الإسرائيلية هي الشركة المطورة لبرنامج التجسس "بيغاسوس"، الذي أثار مؤخرا جدلا عالميا بعدما اتضح أنه مسلط على رؤساء وملوك، وسياسيين وصحفيين ونشطاء حقوق إنسان وغيرهم.

נציגים ממספר גופים הגיעו היום לחברת nso לבדיקת הפרסומים והטענות שהועלו בעניינה. — משרד הביטחון (@MoDIsrael) July 28, 2021

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أنهى أمس زيارة إلى فرنسا وقال إن الحكومة تنظر بخطورة إلى هذه الاتهامات بحق الشركة الإسرائيلية وأن تل أبيب ستشارك نتائج التحقيق مع باريس.

وستختص لجنة التحقيق التي تشارك فيها وزارة الدفاع في فحص مدى انتهاك شركة البرمجة السيبرانية أسس أو شروط ترخيص التصدير الدفاعي، حيث أن بيع هذه البرمجيات يحتاج إلى ترخيص من وزارة الدفاع والحكومة الإسرائيلية.

المصدر: RT

داليا النمري- القدس