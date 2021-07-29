نشر قاذفات روسية في طاجيكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان

قالت قيادة الدائرة العسكرية المركزية الروسية، إنه تم نقل قاذفات هجومية من طراز "سو-25" من قرغيزستان إلى طاجيكستان، لتنفيذ تدريبات بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وأضافت القيادة في بيانها: "تم نقل سرب طائرات من طراز سو-25، من القاعدة العسكرية الروسية في قرغيزستان إلى مطار جيسار في طاجيكستان، للمشاركة في مناورة ثلاثية الأطراف، ستجري في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس في ميدان التدريب حرب ميدون بمقاطعة خاتلون".

وستشارك في التدريبات، قوات من روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وخلال التدريبات العملية، ستقوم أطقم القاذفات الروسية من طراز "سو-25"، بمهام للبحث عن قواعد مموهة للعدو المفترض، وقصفها بالصواريخ والقنابل، وسيتم كذلك التدرب على تكتيكات مواجهة الضربات من جانب مضادات الطائرات الصاروخية المعادية المحمولة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستوفرهذه القاذفات الهجومية الدعم الناري من الجو لقوات المشاة الآلية ووحدات الدبابات خلال قيامها بتدمير التشكيلات المسلحة غير الشرعية في المناطق الصحراوية الجبلية.

المصدر: نوفوستي