الدفاع الروسية تتحدث عن عمل قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن جنود وحدة حفظ السلام الروسية قدموا مساعدات إنسانية إلى أكثر من 300 شخص من 20 أسرة كبيرة في قرى نائية بمنطقة لاتشين في قره باغ.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "في إطار العمل الإنساني، تم تسيير قافلة مساعدات قطعت مسافة 100 كيلومتر من مدينة ستيباناكيرت إلى قرية أغافنو (الاسم الأذربيجاني - زابوخ) ومدينة لاتشين بمنطقة لاتشين، وقامت بتوزيع معدات طبخ ومواد غذائية للأسر الكثيرة الأطفال هناك".

وأشارت الوزارة، الى ان عناصر مركز المساعدات الإنسانية الروسي، "قدموا خلال الأسبوع الحالي مساعدات إنسانية، بلغ إجمالي وزنها حوالي 2.5 طن تم توزيعها على أكثر من 300 شخص كانوا في ظروف معيشية صعبة".

وشددت الوزارة، على أن المركز الروسي يقدم مساعداته المستهدفة للمواطنين الذين يعيشون بالقرب من خط التماس. ويتم تزويد سكان المناطق النائية بانتظام بالضروريات الأساسية - ملابس وأحذية للأطفال والكبار، ومساحيق غسيل، ومواقد غاز للطهي، وأدوات المطبخ، والمواد الغذائية، والوسائد، والبطانيات، ومستلزمات النظافة الشخصية، ولعب الأطفال، وكذلك مجموعات طبية فردية".

المصدر: نوفوستي